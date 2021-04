Plusieurs modifications non documentées ont été ajoutées dans Firefox 88, notamment en ce qui concerne le menu contextuel du navigateur. Firefox 88: modifications du menu contextuel

Hier, Mozilla a mis à jour le navigateur vers Firefox 88. Nous avons déjà publié un article basé sur les notes de version officielles.

Il s'est avéré que plusieurs modifications non documentées ont été ajoutées dans Firefox 88, notamment en ce qui concerne le menu contextuel du navigateur. Il semble que Mozilla bat son plein pour préparer la sortie de la nouvelle interface Proton, qui devrait faire ses débuts dans Firefox 89.

Les améliorations répertoriées ci-dessous n'ont pas été répertoriées dans le journal des modifications, mais ont été découvertes par les utilisateurs de Firefox.

Ouvrir l'image dans un nouvel onglet:

Si auparavant Firefox ouvrait une image dans un onglet de la page active par défaut, alors dans Firefox 88, un nouvel élément Ouvrir l'image dans un nouvel onglet a été ajouté au menu contextuel. Lors de son utilisation, les images seront chargées dans un nouvel onglet.

La boutique des modules complémentaires du navigateur Firefox a déjà ajouté l'extension d'élément de menu contextuel Afficher l'image, qui restaure la fonctionnalité précédente. Vous pouvez utiliser l'extension behind! Pour obtenir des images sur des sites qui tentent de masquer les sources avec des miniatures. Pour obtenir plus d'informations sur l'image, vous pouvez utiliser l'extension Afficher les informations sur l'image Reborn.

Envoyez l'image par mail:

Une autre nouvelle option a été ajoutée au menu contextuel de Firefox 88 - Image d'e-mail. Il ouvre le programme de messagerie par défaut et crée un brouillon d'e-mail avec un lien vers la page.

Copier le lien:

Dans la version anglaise, l'élément de menu contextuel Copier l'emplacement du lien a été renommé simplement Copier le lien. La version russe avait initialement l'option Copier le lien.

Informations sur la page:

L'élément Informations sur la page a disparu du menu contextuel. Cependant, la fonction elle-même n'a pas été supprimée du navigateur et est accessible de trois manières différentes. Le plus pratique est d'utiliser la combinaison Ctrl + I.

Vous pouvez également appuyer sur la touche Alt pour afficher la barre de menu supérieure et accéder à Outils> Informations sur la page. Enfin, vous pouvez cliquer sur l'icône de verrouillage dans la barre d'adresse, cliquer sur le bouton fléché et sélectionner l'option Plus.

L'élément de menu Informations sur la page sera restauré dans Firefox 89. Le paramètre browser.menu.showViewImageInfo est déjà disponible dans la version Nightly pour activer cet élément.

Restaurer un onglet fermé:

Cette modification n'est pertinente que pour la version anglaise. Dans le menu contextuel des onglets, l'option Annuler Fermer l'onglet a été renommée Rouvrir l'onglet fermé. Dans la version russe, tout est pareil: restaurez l'onglet fermé.

Dans l'outil de suivi des bogues de Bugzilla, les développeurs de Firefox déclarent que certaines de ces modifications «n'ont pas été jugées utiles aux utilisateurs». C'est une déclaration plutôt controversée, car de nombreux utilisateurs utilisent le lien de copie ou restaurent des onglets fermés. En ce qui concerne le nouvel élément de menu Envoyer l'image par courrier, il est plus facile de simplement enregistrer l'image et de l'envoyer par courrier - dans ce cas, vous en aurez une copie même si l'image est supprimée.